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Новая новогодняя символика в Бишкеке объединит национальные узоры и салюты

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- Айжан Мамбеталиева
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Столичный муниципалитет обещает, что к новому году столицу оформят по-новому.

При оформлении столицы будет использована новая новогодняя символика, которая объединяет элементы национальных узоров, новогодних салютов и снега.

Мэрия Бишкека благодарит известного дизайнера Нурбека Насыранбекова и его студию за разработку новогодней символики "Бишкек-2022".

Сейчас полным ходом продолжается оформление главной елки на площади Ала-Тоо.

Муниципальное предприятие "Тазалык" продолжает собирать каркас конструкции главного символа праздника, далее начнет закреплять 1 тысячу 400 еловых веток. Высота елки 25 метров, а диаметр основания – 12 метров.

Сейчас для оформления главной площади готовят реквизит и необходимую технику. В оформлении будут задействованы практически все городские службы: МП "Бишкексвет", "Тазалык", управление капитального строительства, управление МЧС по Бишкеку и управление культуры.

Все работы по оформлению города продлятся до середины декабря.


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URL: https://www.vb.kg/410137
Теги:
мэрия, Новый год, Бишкек
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