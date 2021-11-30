Новая новогодняя символика в Бишкеке объединит национальные узоры и салюты

Столичный муниципалитет обещает, что к новому году столицу оформят по-новому.

При оформлении столицы будет использована новая новогодняя символика, которая объединяет элементы национальных узоров, новогодних салютов и снега.

Мэрия Бишкека благодарит известного дизайнера Нурбека Насыранбекова и его студию за разработку новогодней символики "Бишкек-2022".

Сейчас полным ходом продолжается оформление главной елки на площади Ала-Тоо.

Муниципальное предприятие "Тазалык" продолжает собирать каркас конструкции главного символа праздника, далее начнет закреплять 1 тысячу 400 еловых веток. Высота елки 25 метров, а диаметр основания – 12 метров.

Сейчас для оформления главной площади готовят реквизит и необходимую технику. В оформлении будут задействованы практически все городские службы: МП "Бишкексвет", "Тазалык", управление капитального строительства, управление МЧС по Бишкеку и управление культуры.

Все работы по оформлению города продлятся до середины декабря.