Задержаны подозреваемые в убийстве ранее пропавшего жителя Аравана

Задержаны подозреваемые в убийстве ранее пропавшего жителя Араванского района. Об этом сообщает пресс-служба Ошского УВД.

По данным пресс-службы, сотрудники Араванского РОВД в ходе в ходе оперативно-следственных действий установили, что ранее без вести пропавший житель Араванского района Ю.К. 1969 года рождения был убит.

"Этот факт был занесен в единый реестр преступлений и правонарушений Араванского РОВД по статье 130 "Убийство". В ходе расследования выяснилось, что причиной инцидента стала ссора между погибшим и подозреваемыми, которая привела к ссоре и закончилась трагедией.

В настоящее время принимаются оперативные меры по выявлению причастности подозреваемых к другим преступлениям", - говорится в сообщении УВД.