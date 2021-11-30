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Задержаны подозреваемые в убийстве ранее пропавшего жителя Аравана

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- Назгуль Абдыразакова
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Задержаны подозреваемые в убийстве ранее пропавшего жителя Араванского района. Об этом сообщает пресс-служба Ошского УВД.

По данным пресс-службы, сотрудники Араванского РОВД в ходе в ходе оперативно-следственных действий установили, что ранее без вести пропавший житель Араванского района Ю.К. 1969 года рождения был убит.

"Этот факт был занесен в единый реестр преступлений и правонарушений Араванского РОВД по статье 130 "Убийство". В ходе расследования выяснилось, что причиной инцидента стала ссора между погибшим и подозреваемыми, которая привела к ссоре и закончилась трагедией.

В настоящее время принимаются оперативные меры по выявлению причастности подозреваемых к другим преступлениям", - говорится в сообщении УВД.


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URL: https://www.vb.kg/410138
Теги:
Араванский район, Ошская область, убийство
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