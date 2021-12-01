В России перестали подключать граждан к безлимитному интернету

Мобильные операторы РФ отключили опцию безлимитного интернета для новых абонентов, стало известно Forbes. Безлимитным интернетом пользуются около 30% клиентов сотовых операторов, но для них это невыгодный бизнес, так как некоторые пользователи расходуют слишком много трафика, говорят аналитики.

Операторы "Вымпелком" (бренд "Билайн") , "Мегафон", МТС и "Т2 РТК Холдинг" (бренд Tele2) перестали подключать новых абонентов к безлимитному интернету, написал 26 ноября ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Представители "Мегафона" и "Вымпелкома" подтвердили Forbes, что в их актуальных тарифных планах нет возможности подключения безлимитного мобильного интернета. Представитель "Мегафона" добавил, что после подключения к тарифному плану абонент может позвонить в контакт-центр и попросить оператора подключить безлимитный интернет. Представитель Tele2 рассказал Forbes, что убрал опцию подключения безлимитного интернета много месяцев назад. Представитель МТС рассказал, что для новых клиентов безлимитный мобильный интернет доступен только на двух тарифах (ежемесячный платеж по ним превышает 2000 рублей).