Идет гонка за искусственным интеллектом - глава британской разведки

Глава британской службы внешней разведки считает, что Россия и Китай с помощью искусственного интеллекта могут совершить революцию в геополитике, передают СМИ со ссылкой на Reuters.

Руководитель секретной разведывательной службы Великобритании Ричард Мур заявил, что технический прогресс в течение следующего десятилетия может опередить весь технический прогресс за последнее столетие.

"Наши противники вкладывают деньги и усилия в овладение искусственным интеллектом, квантовыми вычислениями и синтетической биологией, потому что знают, что освоение этих технологий даст им рычаги влияния", - заявил Мур.

Как отметили в Reuters, особую озабоченность у западных экспертов вызывают российские и китайские спецслужбы, которые используют возможности целого ряда сложных технологий, иногда более быстрыми темпами, чем на Западе.

По мнению главы британской разведки, Китай уже в скором времени сможет получить технологическое преимущество над Западом, особенно в области искусственного интеллекта, синтетической биологии и генетики, а киберразработки могут вскоре позволить КНР установить глобальное наблюдение за другими странами. Россия, в свою очередь, быстро развивает свои хакерские возможности, убеждены в британской разведке.

Ранее бывший директор по программному обеспечению ВВС США Николас Чайллан заявил, что США уже проиграли битву за искусственный интеллект (ИИ) Китаю.