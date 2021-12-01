В Кыргызстане на 1 декабря зарегистрировано 53 новых случая COVID-19

В Кыргызстане на 1 декабря зарегистрировали 53 новых случая заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Министерство здравоохранения КР.
Новые случаи выявлены:
в г. Бишкек – 18,
в Чуйской области – 10,
в Ошской области – 3,
в Иссык-Кульской области – 7,
в Джалал-Абадской области – 7,
в Баткенской области – 8.
За весь период зарегистрировали – 183 404 случая.
По выздоровевшим:
За последние сутки по республике выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 102 человека.
За весь период выздоровели – 178 332 человека.
Скончались – 3 человека (не были вакцинированы). Всего за весь период скончались – 2749 человек.
В стационарах на лечении в настоящий момент находятся 378 человек. На амбулаторном лечении – 466 человек.