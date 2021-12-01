В Кыргызстане на 1 декабря зарегистрировано 53 новых случая COVID-19

В Кыргызстане на 1 декабря зарегистрировали 53 новых случая заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Министерство здравоохранения КР.

Новые случаи выявлены:

в г. Бишкек – 18,

в Чуйской области – 10,

в Ошской области – 3,

в Иссык-Кульской области – 7,

в Джалал-Абадской области – 7,

в Баткенской области – 8.

За весь период зарегистрировали – 183 404 случая.

По выздоровевшим:

За последние сутки по республике выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 102 человека.

За весь период выздоровели – 178 332 человека.

Скончались – 3 человека (не были вакцинированы). Всего за весь период скончались – 2749 человек.

В стационарах на лечении в настоящий момент находятся 378 человек. На амбулаторном лечении – 466 человек.