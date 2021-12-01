Пресечены незаконные строительные работы на кыргызско-таджикской границе

Пограничники предотвратили попытки проведения строительных работ на неописанном участке кыргызско-таджикской границы. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ ПС ГКНБ.

30 ноября примерно в 13 часов, несмотря на ранее достигнутые договоренности между Кыргызстаном и Таджикистаном, в местности Майты Лейлекского района Баткенской области таджикская сторона в одностороннем порядке начала работы по демонтажу участка железной дороги Сулюкта-Пролетарск. При этом граждане Таджикистана зашли на неописанный участок границы. Работы были своевременно остановлены кыргызскими пограничниками.

В это же время около 30-35 граждан Таджикистана начали строительство забора вдоль автодороги Максат-Арка. По требованию пограничного наряда Кыргызстана работы прекратились.

Кроме того, в местности Чек Ак-Сайской сельской управы Баткенского района Баткенской области были начаты подготовительные работы по строительству дома для жителей Баткенской области.

Вопреки достигнутым договоренностям таджикские граждане продолжили проведение строительных работ на участке Сомониен (Таджикистан), который находится напротив населенного пункта Кок-Таш (Кыргызстан).

Вчера состоялась встреча представителей погранслужб Кыргызской Республики и Республики Таджикистан, по итогам которой стороны прекратили строительные работы.