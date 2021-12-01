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Три ученика погибли при стрельбе в школе в штате Мичиган в США

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По меньшей мере три ученика погибли при стрельбе в школе в американском городе Оксфорд (штат Мичиган). Об этом представитель местного полицейского управления заявил на пресс-конференции, которую транслировали американские телеканалы.

"К сожалению, мы подтверждаем, что погибли три человека. Все они, предположительно, были учениками", - отметил представитель правоохранительных органов, пояснив, что при стрельбе пострадали еще шесть человек, среди которых один учитель. Стрельбу открыл 15-летний ученик, он задержан.

По словам представителя полиции, задержанный произвел от 15 до 20 выстрелов из полуавтоматического пистолета. Правоохранители изъяли оружие при задержании. Проводится расследование инцидента, на месте работают порядка 100 сотрудников правоохранительных органов.

Источник: ТАСС


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URL: https://www.vb.kg/410151
Теги:
стрельба, США, школа
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