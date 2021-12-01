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Мэрия ликвидировала несколько точек незаконной торговли ГСМ

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- Анастасия Карелина
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Специалисты администрации Первомайского района столицы провели плановый рейд по выявлению и ликвидации точек стихийной торговли горюче-смазочными материалами. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

В ходе мероприятий были ликвидированы точки продажи бензина на улице Профсоюзной. Обнаружены и ликвидированы также две торговые точки на бульваре Эркиндик.

В отношении незаконных предпринимателей составлены административные протоколы по статье 293 Кодекса КР "О нарушениях". Нарушителям придется заплатить штраф. Для физических лиц это - 3 тысячи сомов, для юридических лиц - 13 тысяч сомов. С владельцами незаконных точек продажи ГСМ проведены разъяснительные беседы.


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URL: https://www.vb.kg/410153
Теги:
ГСМ, Первомайский район, штраф, бензин, мэрия
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