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Кандидаты по Ленинскому избирательному округу требуют провести перевыборы

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- Бакыт Басарбек
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Кандидаты в депутаты парламента по Ленинскому избирательному округу № 26 требуют отменить итоги выборов. Соответствующее заявление на имя главы ЦИК КР попало в соцсети.

По словам кандидатов, имели место неправильный подсчет голосов и "подозрительные сбои в работе АСУ".

Кроме этого, кандидаты в депутаты выступили в защиту Равшана Джеенбекова, которому, по их мнению, были даны неравные условия в избирательной гонке.

"ЦИК в соответствии с законом обязан был ходатайствовать перед судом об изменении меры пресечения в отношении Джеенбекова для обеспечения его избирательного права и создании для него одинаковых условий наравне с другими кандидатами", - написали они в своем заявлении.


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URL: https://www.vb.kg/410160
Теги:
выборы, Ленинский район, Бишкек, Кыргызстан, Равшан Жээнбеков
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