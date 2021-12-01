Кандидаты по Ленинскому избирательному округу требуют провести перевыборы

Кандидаты в депутаты парламента по Ленинскому избирательному округу № 26 требуют отменить итоги выборов. Соответствующее заявление на имя главы ЦИК КР попало в соцсети.

По словам кандидатов, имели место неправильный подсчет голосов и "подозрительные сбои в работе АСУ".

Кроме этого, кандидаты в депутаты выступили в защиту Равшана Джеенбекова, которому, по их мнению, были даны неравные условия в избирательной гонке.

"ЦИК в соответствии с законом обязан был ходатайствовать перед судом об изменении меры пресечения в отношении Джеенбекова для обеспечения его избирательного права и создании для него одинаковых условий наравне с другими кандидатами", - написали они в своем заявлении.