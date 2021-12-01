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Президент подписал Закон об увеличении срока ипотечного кредитования

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- Анастасия Карелина
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Садыр Жапаров подписал Закон Кыргызской Республики "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О государственном ипотечном жилищном кредитовании", принятый Жогорку Кенешем 3 ноября 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Закон предусматривает, что условия предоставления ипотечного кредитования за счет средств инвесторов/международных доноров, регулируются международными соглашениями. Это значительно облегчит условия жилищного ипотечного кредитования в нашей республике. Законом увеличивается также срок ипотечного кредитования с 15 до 25 лет.

Данные изменения создадут условия для закрепления высококвалифицированных трудовых ресурсов на местах и приобретения жилья в рамках жилищных программ, разработанных при участии инвесторов/международных доноров.


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URL: https://www.vb.kg/410163
Теги:
закон, ипотека, президент, Садыр Жапаров
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