Президент подписал Закон об увеличении срока ипотечного кредитования

Садыр Жапаров подписал Закон Кыргызской Республики "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О государственном ипотечном жилищном кредитовании", принятый Жогорку Кенешем 3 ноября 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Закон предусматривает, что условия предоставления ипотечного кредитования за счет средств инвесторов/международных доноров, регулируются международными соглашениями. Это значительно облегчит условия жилищного ипотечного кредитования в нашей республике. Законом увеличивается также срок ипотечного кредитования с 15 до 25 лет.

Данные изменения создадут условия для закрепления высококвалифицированных трудовых ресурсов на местах и приобретения жилья в рамках жилищных программ, разработанных при участии инвесторов/международных доноров.