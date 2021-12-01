ОАО "Оптима Банк" уличили в нарушении сразу двух законов КР

ОАО "Оптима Банк" использовало в своей рекламе искаженную карту Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба Госагентства антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и финансов КР.

В ходе мониторинга рекламы, распространяемой в сети Интернет в зоне "kg", был установлен следующий факт. На официальном сайте ОАО "Оптима Банк" была размещена реклама (по ссылке https://www.optimabank.kg/ru/about-rus.html) с изображением искаженной карты Кыргызской Республики. На карте отсутствовало село Ак-Сай Баткенской области, как часть территории Кыргызстана.

Данный факт имеет признаки нарушения, предусмотренные частью 8-й статьи 5-й Закона Кыргызской Республики "О рекламе", частью 1-й статьи 3-й Конституции Кыргызской Республики, а также части 3-й статьи 3-й Закона Кыргызской Республики "О Государственной границе Кыргызской Республики".

Антимонопольным органом в отношении ОАО "Оптима Банк" составлен протокол о нарушении статьи 277 Кодекса Кыргызской Республики "О нарушениях".