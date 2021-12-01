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Узбекистанка подарила мэрии Ташкента Mercedes

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Узбекистанка подарила ташкентскому хокимияту Mercedes Benz S500 Hybrid черного цвета. Чем руководствовалась женщина, пока непонятно, возможно решила, что в хокимияте работают самые нуждающиеся, сообщают СМИ.

Приказ хокима о получении автомобиля опубликован в Единой электронной системе разработки, согласования и регистрации постановлений, принимаемых органами государственной власти на местах. Он датирован 30 ноября.

Автомобиль передала некая Зиёда Бахромовна Латипова.

Интересно, что женщина не нашла другого адресата этого дара. Неужели нельзя было продать авто и передать деньги в детский дом или детям, нуждающимся в лекарствах или операции.

Антикоррупционным органам местные СМИ советуют проверить этот подарок, который выглядит, как минимум, подозрительно. Отметим, что в некоторых странах принято расплачиваться за оказанные услуги подобными подарками.


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URL: https://www.vb.kg/410170
Теги:
Узбекистан, автомобили
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