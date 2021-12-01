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В Оше полностью сгорел жилой дом

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- Айжан Мамбеталиева
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Во время пожара огонь перекинулся на соседний участок. Об этом сообщает пресс-центр МЧС.

Вчера, около 20 часов 30 минут на улице Крупской вспыхнул пожар. В результате пожара полностью сгорел жилой дом общей площадью 350 квадратных метров. Также огонь перекинулся на соседний участок расположенный на улице Атабаева. В результате сгорела кровля сарая, площадью 50 квадратных метров.

Пожар был локализован в 20 часов 56 минут и полностью потушен в 23 часа 19 минут.

К тушению пожара было привлечено пять пожарных расчетов МЧС.

Причина пожара выясняется.


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URL: https://www.vb.kg/410172
Теги:
МЧС, Ош, Ошская область, пожар
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