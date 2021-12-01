В Оше полностью сгорел жилой дом

Во время пожара огонь перекинулся на соседний участок. Об этом сообщает пресс-центр МЧС.

Вчера, около 20 часов 30 минут на улице Крупской вспыхнул пожар. В результате пожара полностью сгорел жилой дом общей площадью 350 квадратных метров. Также огонь перекинулся на соседний участок расположенный на улице Атабаева. В результате сгорела кровля сарая, площадью 50 квадратных метров.

Пожар был локализован в 20 часов 56 минут и полностью потушен в 23 часа 19 минут.

К тушению пожара было привлечено пять пожарных расчетов МЧС.

Причина пожара выясняется.