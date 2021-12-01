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Медведев призвал не допустить в РФ возникновения этнических анклавов

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- Евгений Денисенко
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Власти России не должны допустить возникновения этнических анклавов на территории страны, мигрантам нужно помочь адаптироваться. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на совещании о проблемах реализации миграционной политики РФ и задачах по повышению ее эффективности.

"Нужны дополнительные меры, которые позволят иностранцам лучше адаптироваться в нашей стране. Нельзя допускать их изоляции, как это, к сожалению, происходит во многих странах мира, и маргинализации, возникновения на территории нашей страны этнических анклавов", - цитирует ТАСС Медведева.

Он отметил, что по всему миру достаточно примеров этнических анклавов, которые являются рассадниками преступности. И подчеркнул, что необходимо уделять внимание непропорциональности, которая возникает на фоне миграции населения внутри России.

По его словам, чтобы работать по всему комплексу вопросов, касающихся миграционной политики в самых разных сферах, "требуется согласованная деятельность всех заинтересованных министерств и ведомств".

Дмитрий Медведев констатировал повышение в последние годы эффективности законодательного регулирования в сфере государственной миграционной политики: "За последние годы ситуация в этой сфере стала более упорядоченной и прозрачной, эффективность законодательного регулирования повысилась, был оптимизирован целый ряд процедур, который дает иностранным гражданам право на пребывание в нашей стране, на ведение трудовой деятельности, на получение образования".

Вместе с этим, считает заместитель председателя Совета безопасности РФ, "нужно подготовить дополнительные меры, направленные на обеспечение общественной безопасности в стране по этому направлению…укреплению ее экономики и социальной сферы". "Имею в виду такую качественную миграционную политику", - уточнил Медведев. И добавил, что Россия открыта для тех, кто уважает ее законы, культуру, язык, "кто готов честно и добросовестно работать".


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URL: https://www.vb.kg/410173
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