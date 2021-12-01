Переходи на О! и получи свой новогодний подарок +10 ГБ интернета!

Готовимся к Новому году уже сейчас – запасаемся интернетом и получаем подарки!

Просто подключите новые тарифы флагманской линейки "Переходи на О! + O!TV" и получите 10 ГИГАБАЙТОВ скоростного интернета БЕСПЛАТНО.

Актуальные тарифы О! включают в себя всё, что нужно вашему смартфону и даже бесплатное мобильное телевидение. Удобно получать всё самое необходимое, а оплачивать всего один раз в 4 недели. Подключайте в приложении "Мой О!" или по команде прямо сейчас.

Торопитесь! Действие акции ограничено: с 01.12.2021 по 10.01.2022.

А ЕЩЁ…

Вам доступна бесплатная смена номера на любой свободный из категории "Серебро". После подключения одного из указанных тарифов вы получите SMS. Следуя инструкциям, вы сможете выбрать желанный номер и сменить его самостоятельно.

Внимание: 10 ГБ интернета в подарок предоставляется только при подключении тарифов "Переходи на О! 395 + O!TV" и "Переходи на О! 490 + O!TV". Все подробности на сайте o.kg в разделе "Акции".