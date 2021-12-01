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МИД РФ: Страны ЕАЭС, ОДКБ, СНГ – партнеры, разделяющие подходы России

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- Евгений Денисенко
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Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провел традиционную встречу с участниками ежегодной научно-образовательной программы Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М.Горчакова "Диалог во имя будущего". "Есть партнеры, разделяющие наши подходы. Это ближайшее окружение – ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, а также более широкие: ключевая евразийская организация – ШОС, объединение БРИКС партнерства", - отметил глава МИД РФ.

Главная научно-образовательная программа Фонда Горчакова "Диалог во имя будущего" реализуется уже одиннадцатый год подряд, на сей раз проходит в Москве 29 ноября – 5 декабря. За минувшие годы, сообщают организаторы, "Диалог" обрел популярность в России и далеко за ее пределами в качестве дискуссионной площадки молодых ученых-международников, политологов, журналистов, сотрудников исследовательских центров и активистов гражданского общества со всех континентов земного шара.

В 2021 году мероприятие впервые в своей истории проходит в гибридном формате. Оно объединило молодых специалистов-международников из 25 стран. Участниками в этом году стали в том числе выпускники последних лет программы.

На полях "Диалога" запланирован форум "Лаборатория исторической памяти" – совместный проект Фонда Горчакова и Совета по внешней и оборонной политике. Тема форума - "Кто скучает по СССР? Как "Развивающийся Мир" вспоминает холодную войну?". Панельные сессии "Диалога" традиционно посвящаются наиболее актуальным вопросам глобальной повестки. Также молодые специалисты проведут ситуационный анализ "Мир в поиске новых смыслов: каким должен быть образ будущего?"

Встречаясь с участниками "Диалога", глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Россия продолжает выступать за демократизацию международных отношений. "Всегда открыты к обсуждению по любому вопросу, затрагивающему интересы человечества, при понимании, что наши партнеры будут готовы к такому же диалогу на основе равноправия, взаимного учета мнений и формирования баланса интересов участников международной жизни", - заявил министр.

Как прокомментировали в МИД РФ, в рамках общения с главой российской дипломатии гости мероприятия – молодые представители научно-экспертных и академических кругов России и зарубежных стран – получили ответы по широкому спектру тем актуальной международной повестки. В их числе – преодоление глобальных вызовов и угроз, формирование многополярного мира, сотрудничество в универсальном, региональном и двустороннем форматах сквозь призму ведущей роли нашей страны в этих процессах.

Отметим, что Кыргызстан в числе других стран участвует в различных проектах, инициируемых Фондом Горчакова. Один из них - ежегодная образовательная программа "Школа по Центральной Азии". В ее фокусе – вопросы всестороннего развития взаимоотношений между рассматриваемым регионом и Россией, проблемы социально-экономического, политического и культурного развития как самих республик, так и их связей с сопредельными и внерегиональными странами.

Фонд Горчакова также поддерживает проекты молодых граждан РФ и стран СНГ в рамках международных молодежных форумов "Евразия Global". В нынешнем году он вновь проходил в Оренбурге, участие в нем принимали 500 российских и иностранных лидеров молодежи из более 70 стран, включая Кыргызстан, к мероприятию в онлайн-формате присоединилось еще 1500 человек. На форуме прошло два грантовых конкурса: для отечественных и иностранных участников. В итоге были поддержаны проекты девяти участников. В их числе - Иван Иванов из Кыргызстана с проектом "Молодежный антитеррористический форум "Вместе за ЖИЗНЬ!"


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URL: https://www.vb.kg/410180
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