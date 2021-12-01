В Московском районе задержали незадачливого автоугонщика

В Московском районе задержан 18-летний мужчина, подозреваемый в угоне автомашины Mitsubishi Lancer. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

21 октября в ОВД Московского района с заявлением обратился 29-летний местный житель Б.Д. Он сообщил о факте угона автомашины марки Mitsubishi Lancer.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП ОВД Московского района по признакам преступления предусмотренного статьей 206 ("Угон автомототранспортного средства") УК КР.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками СКМ ГУВД Чуйской области и ОВД Московского района установлено, что вышеуказанная автомашина была найдена опрокинутой на обочине автодороги Бишкек-Чалдовар, а неизвестные, угнавшие машину, скрылись с места происшествия.

Сотрудники милиции установили личность автоугонщика. Им оказался 18-летний житель Чуйской области К.А. Теперь им занимаются сотрудники Следственной службы ОВД района.