Работа с лошадьми – это работа мечты

Лания Тян – маркетолог и инструктор по взаимодействию с лошадьми в загородном комплексе Hyde Park, где устраивают конные прогулки и обучают верховой езде. В своей работе Лания старается позиционировать Hyde Park не как элитный центр отдыха – ведь именно такой образ у многих ассоциируется с породистыми лошадьми, – а как место духовного отдыха, терапии и благотворительности. Она также подчёркивает особую роль женщины в современном бизнесе, связанном с разведением и уходом за животными.

В центре содержатся около 45 лошадей, в том числе пород английский рысак, швейцарский рысак, шведский пони. Все они требуют особого обращения, объясняет Лания, поэтому в комплексе работают профессиональные конюхи и ветеринары.

- Конечно, большую часть работы с лошадьми у нас выполняют мужчины, – говорит Лания, – они их кормят, убирают загоны, но без женщин никуда. Мы наблюдали, что с мужчинами лошади становятся строже, а когда прихожу я и мои коллеги женщины, лошади становятся ласковее.

Именно поэтому инструктаж для посетителей Лания проводит сама. Она объясняет это энергетикой: на неё и на женщин вообще лошади, как правило, реагируют более мягко и положительно, позволяют себя гладить и слушаются. Готовя посетителей к прогулкам, Лания никогда не использует слова "управлять" или "контролировать" – она говорит об общении с лошадьми, об отношениях с ними. Деликатный подход необходим, ведь лошади – это животные с характером, их не так легко расположить к себе. Поэтому существуют определённые правила.

- Нельзя делать резкие движения, – перечисляет Лания, – громко говорить или кричать, фотографироваться со вспышкой. Мы всегда предупреждаем посетителей об этих нюансах и отслеживаем поведение лошадей, чтобы они не вели себя агрессивно.

Ещё одно правило касается еды:

- Иногда люди приезжают с едой, чтобы покормить лошадей, например с капустой. Конечно, это очень приятно, но у лошадей уже существует определенное питание, из-за капусты у них будет вздутие, и лошадь будет потом мучиться. Их питание – это овес, овощи и сено, которое мы сами сушим. Денники для них оборудованы так, чтобы всегда была вода: каждая лошадка, когда хочет пить, головой нажимает кнопку, и вода поступает, то есть поступление воды лошади регулируют сами.

Важная часть работы Лании – иппотерапия, то есть лечебная верховая езда. Взаимодействие с лошадьми благоприятно действует как на физическое, так и на душевное здоровье. Особенно полезна иппотерапия людям с особенностями развития.

- Мы сотрудничаем с большим количеством реабилитационных центров, – рассказывает Лания, – и привозим особенных деток, у которых есть проблемы с контактом с людьми, с речевым или двигательным аппаратом. Мы всех их катаем на благотворительной основе, после этого дети становятся более раскрепощёнными. Потому что зачастую общаться с животными гораздо легче, чем с людьми.

Такие мероприятия для детей в Hyde Park стали проводить после прихода туда Лании. Для неё это – акт социальной ответственности. Как любой бизнес, Hyde Park стремится к получению прибыли, но также использует свои ресурсы для помощи тем, кто в ней нуждается.

Рассуждая о качествах, которые необходимы в разведении животных и работе с ними, Лания подчёркивает три: терпение, стрессоустойчивость и добросовестность.

- Животным невозможно что-то объяснить, для этого нужно терпение и труд, чтобы потихоньку и со временем добиться какого-то результата. Лошади могут показать всем видом, что они чем-то недовольны, и вот здесь нужно огромное терпение, чтобы разобраться, что беспокоит животное.

В центре животных не только содержат, но и разводят. Правда, родившиеся здесь лошади и пони пока мало взаимодействуют с посетителями – они живут на заднем дворе, потому что ещё только привыкают к людям. Ещё в Hyde Park есть контактный зоопарк, там живут кролики, телята, пони, барашки, фазаны, павлины, индюки и даже черепашка.

- Наша цель – разведение животных, но не в больших количествах, чтобы потом их продавать, – поясняет Лания. – Всех их мы содержим сами, для того чтобы они у нас и остались. Мы разводим животных, чтобы они дарили эмоции людям, а люди – им.

К теме эмоций, которые лошади могут вызывать у взаимодействующих с ними людей, Лания за время разговора возвращается снова и снова.

- Почему раньше кочевники, когда останавливались на перевалах, расставляли лошадей вкруговую, а сами находились в этом кругу? Потому что от лошадей исходит такое тепло и такая неописуемая энергетика – это колоссальный заряд для человека.

Именно благодаря этому чувству Лания каждый день с радостью отправляется на работу, хотя живёт очень далеко от Hyde Park.

- Я всегда задаюсь вопросом, – признаётся она, – почему я раньше не начала заниматься работой с лошадьми, ведь это так интересно. Я получаю от работы с ними гораздо больше, чем могу дать.

Данный материал был подготовлен в рамках кыргызско-германско-швейцарской программы "Зеленая экономика и устойчивое развитие частного сектора в КР" имплементируемая GIZ.