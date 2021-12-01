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Потребление электроэнергии в КР снизилось. Но нас опять просят экономить

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- Анастасия Карелина
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Потребление электроэнергии в Кыргызстане за ноябрь текущего года составило 1 миллиард 667 миллионов 627 тысяч киловатт в час. Об этом сообщает пресс-служба ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана".

По данным центральной диспетчерской службы ОАО "НЭСК", в 2020 году за аналогичный период потребление электроэнергии составляло 1 миллиард 716 миллионов 927 тысяч киловатт в час. Это на 49 миллионов 300 тысяч киловатт в час больше чем в этом году, поскольку в ноябре 2020-го среднемесячная температура воздуха была на несколько градусов ниже, чем в этом ноябре.

Тем не менее, учитывая сложившуюся ситуацию с накоплением воды в Токтогульском водохранилище ОАО "НЭСК" продолжает обращаться с просьбой к населению и другим потребителям об экономном использовании электроэнергии.


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URL: https://www.vb.kg/410189
Теги:
НЭСК, статистика, Токтогульское водохранилище, Электроэнергия
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