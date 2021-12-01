120-летие со дня рождения Касыма Тыныстанова отметили в Анкаре

В университете Гази в Анкаре состоялось мероприятие, посвященное 120-летию со дня рождения Касыма Тыныстанова. Об этом сообщает пресс-служба МИДа.

В событии в честь юбилея основоположника кыргызской литературы и грамматики, поэта, драматурга, просветителя, государственного деятеля Касыма Тыныстанова приняли участие преподаватели и студенты вуза.

Собравшиеся увидели короткое видео о жизни и творчестве Касыма Тыныстанова. С речами к ним обратились посол Кыргызской Республики в Турции Кубанычбек Омуралиев, ректор университета, профессор Муса Йылдыз, профессор Хулья Касапоглу Ченгел. Выступавшие отметили неоценимый вклад Касыма Тыныстанова в развитие науки и образования в Кыргызстане, а также в становлении кыргызской государственности.