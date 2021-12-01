Тилек Усупов: Действия проигравших партий были предсказуемы

Требования проигравших партий провести перевыборы в Кыргызстане крайне нелогичны сейчас. Таким мнением с редакцией VB.KG поделился общественный деятель и глава ОФ "Тилекмат Аке" Тилек Усупов.

По его словам, действия лидеров этих партий были заранее предсказуемы.

"Вы знаете я тоже баллотировался по Октябрьскому избирательному округу и не прошел. Тем не менее, это был выбор народа и я принимаю его. Многие же партии и одномандатники решили воспользоваться ситуацией и стали выводить своих сторонников с требованиями провести перевыборы. В целом, я считаю, что речи о перевыборах преждевременны. Давайте дождемся окончания ручного подсчета. Президент же сказал, что если где-то выявятся нарушения, то виновные понесут ответственность. Плюс он также добавил про ответственность членов ЦИК. Ведь если сравнивать с прошлыми выборами на этот раз было сделано все возможное, чтобы админресурс и подкупы не использовались. Да, если в каких-то округах найдутся нарушения, то, пожалуйста, давайте проведем перевыборы именно на этих участках. Зачем же весь Кыргызстан сейчас втягивать в этот процесс. Люди же голосовали за своих кандидатов. Нам нужна прежде всего стабильность и спокойствие! Народ уже устал от всех этих митингов и беспорядков", - сказал Усупов.