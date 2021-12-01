Каныбек Осмоналиев: Выборы в этом году прошли относительно хорошо

Выборы в этом году прошли относительно хорошо. Настроение у народа не такое, как в тот период, когда прошли самые худшие выборы. Об этом нашему изданию заявил политик и общественный деятель Каныбек Осмоналиев.

По его словам, президент сделал все возможное, чтобы выборы прошли честно.

"Возможно, после прошлогодних выборов нужно было полностью заменить членов ЦИК, так как в этом году они устроили "кашу" по выборам. Президент много работает для проведения честных выборов, но есть чиновники, которые саботируют его решения. В некоторых местах имели место подкупы голосов. Свидетельство тому - арест нескольких агитаторов. Дисквалифицирован даже известный кандидат. Говорят, появились скрытые способы использования админресурса, а также способы подкупа людей. Например, такие как покупка продуктов в магазинах, приглашение избирателей на свадьбы и т. д. Однако избирательная кампания в целом прошла на положительной ноте. Меня беспокоит только то, что случилось с центральным сервером ЦИК. Следует ли отменять выборы? Люди не верят политикам. Ведь за 30 лет власть полностью разрушила надежды простых людей. Но все же на этот раз выборы прошли гораздо прозрачнее", - сказал Осмоналиев.