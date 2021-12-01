АБР выделяет Кыргызстану 51 млн. долларов на покупку электробусов

Азиатский банк развития утвердил пакет финансирования для оказания помощи Кыргызской Республике в приобретении аккумуляторных электрических автобусов и улучшении транспортной инфраструктуры в Бишкеке. Это позволит улучшить качество воздуха, сократить выбросы углекислого газа и снизить загруженность дорог. Об этом говорится в сообщении АБР.

На покупку электробусов наша страна получит 50,65 миллиона долларов. Проект электрификации городского транспорта состоит из кредита в размере 25 миллионов долларов, гранта в размере 25 миллионов долларов и софинансирования в размере 650 тысяч долларов из Фонда технологий высокого уровня.

Таким образом, будут приобретены 120 современных аккумуляторных электрических автобусов, которые заменят устаревшие, работающие на дизельном топливе и троллейбусы.

В рамках проекта также будет модернизирована инфраструктура двух троллейбусных депо и создан 3,5 километровый пилотный коридор зеленой мобильности для увеличения скорости движения автобусов и повышения надежности услуг общественного транспорта в центре кыргызской столицы.

Электрические автобусы будут легко доступны для инвалидов и пожилых пассажиров, а также женщин с детьми. Они будут оснащены средствами безопасности (камеры, тревожные кнопки). АБР также улучшит работу автобусов в Бишкеке путем содействия повышению операционной эффективности, финансовой устойчивости и развития знаний и навыков водителей автобусов.

Новый парк электрических автобусов будет использовать возобновляемую энергию отечественного производства, пользуясь преимуществами одной из самых экологически чистых систем электропередачи в Центральноазиатском регионе.

Согласованный со Стратегией АБР 2030 проект поможет правительству КР реализовать Национальную стратегию развития на 2018-2040 годы, в которой переход на экологически чистые виды транспорта объявлен одним из главных приоритетов.