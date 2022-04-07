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Три сотрудника АЗС в Ташкенте отравились парами бензина

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- Назгуль Абдыразакова
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Трое сотрудников автозаправочной станции на улице Аль-Хорезми в Чиланзарском районе Ташкента были обнаружены вечером 5 апреля без сознания рядом с цистернами с бензином. Сигнал об этом поступил в управление по чрезвычайным ситуациям столицы в 19:20.

Спасатели, оперативно прибывшие на АЗС, вынесли пострадавших в безопасное место, оказали им первую помощь и передали их сотрудникам скорой медицинской помощи. Затем сотрудники заправки были госпитализированы в отделение токсикологии Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи.

Изучение показало, что отравление произошло вследствие повышенной концентрации паров бензина, скопившихся возле цистерн большого объёма, установленных на территории АЗС.

Всего на место происшествия прибыло три спасательных экипажа в составе 15 сотрудников, а также представители районных прокуратуры, оперативной следственной группы УВД и управления здравоохранения.

Источник: gazeta.uz


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URL: https://www.vb.kg/410197
Теги:
Узбекистан, бензин
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