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Марлен Маматалиев: ЦИК допустил всего две ошибки

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- Назгуль Абдыразакова
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Парламентские выборы в этом году можно назвать честными, так как административный ресурс не использовался. Единственное, лишь кое-где были подкупы голосов. Об этом нашему изданию заявил лидер политической партии "Ынтымак" Марлен Маматалиев.

- В целом выборы прошли честно, чем на прошлогодних выборах. ЦИК допустил всего две ошибки. Они не смогли объяснить общественности, что один из двух бюллетеней будет одномандатным, а другой - по партийной системе. Вот почему многие люди ошибались и портили бюллетени. Были ошибки и при голосовании, потому что избиратели не получили в достаточной мере разъяснений. К примеру, кандидаты, чьи номера совпадали с номером партии набрали больше всех голосов. Большинство проголосовавших за "Ынтымак" поставили галочку кандидату под номером 8. Это наш номер. Это же происходило и в остальных партиях", - сказал Маматалиев.


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URL: https://www.vb.kg/410198
Теги:
выборы, Кыргызстан, политика, ЦИК
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