Марлен Маматалиев: ЦИК допустил всего две ошибки

Парламентские выборы в этом году можно назвать честными, так как административный ресурс не использовался. Единственное, лишь кое-где были подкупы голосов. Об этом нашему изданию заявил лидер политической партии "Ынтымак" Марлен Маматалиев.

- В целом выборы прошли честно, чем на прошлогодних выборах. ЦИК допустил всего две ошибки. Они не смогли объяснить общественности, что один из двух бюллетеней будет одномандатным, а другой - по партийной системе. Вот почему многие люди ошибались и портили бюллетени. Были ошибки и при голосовании, потому что избиратели не получили в достаточной мере разъяснений. К примеру, кандидаты, чьи номера совпадали с номером партии набрали больше всех голосов. Большинство проголосовавших за "Ынтымак" поставили галочку кандидату под номером 8. Это наш номер. Это же происходило и в остальных партиях", - сказал Маматалиев.