Марс Сариев про выборы: Оппозиция нащупала для себя лазейку

Перевыборы в Кыргызстане нужны только в крайнем случае. Таким мнением с редакцией VB.KG поделился политолог Марс Сариев.

Он также говорит, что в сложившейся ситуации нельзя исключать и конспирологическую версию. То, что произошло в ЦИК с электронной системой, могло быть срежиссировано целенаправленно.

"Вполне вероятно, что это очень хитроумный ход, потому что появляется почва для перевыборов. Это сильнейший удар по Садыру Жапарову, потому что он поручил, чтобы выборы были прозрачными. А получилось так, что в ЦИК появляются сначала одни цифры, потом их аннулируют. Затем появляются разные версии произошедшего. Это говорит о растерянности, потому что никто не ожидал такой ситуации. Это наоборот говорит о том, что не было целенаправленной подтасовки. Но, в любом случае, случившееся бьет по Садыру Жапарову, потому что он брал на себя ответственность", - сказал политолог.

Он также говорит, что данная ситуация может быть выгодна оппозиции, но ее обвинить в этом трудно.

"В технических деталях произошедшего сбоя никто не разбирается кроме технических работников. И именно это лазейку, ахиллесову пяту, возможно и нащупала оппозиция. Поэтому, я считаю, что перевыборы сейчас в такой тяжелой обстановке как крайний случай, конечно, можно провести. Но опять-таки это ударит по бюджету страны и по позиции президента", - отметил он.