Погода
$ 84.80 - 84.90
€ 95.00 - 96.50

Марс Сариев про выборы: Оппозиция нащупала для себя лазейку

336  0
- Жан Алиев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Перевыборы в Кыргызстане нужны только в крайнем случае. Таким мнением с редакцией VB.KG поделился политолог Марс Сариев.

Он также говорит, что в сложившейся ситуации нельзя исключать и конспирологическую версию. То, что произошло в ЦИК с электронной системой, могло быть срежиссировано целенаправленно.

"Вполне вероятно, что это очень хитроумный ход, потому что появляется почва для перевыборов. Это сильнейший удар по Садыру Жапарову, потому что он поручил, чтобы выборы были прозрачными. А получилось так, что в ЦИК появляются сначала одни цифры, потом их аннулируют. Затем появляются разные версии произошедшего. Это говорит о растерянности, потому что никто не ожидал такой ситуации. Это наоборот говорит о том, что не было целенаправленной подтасовки. Но, в любом случае, случившееся бьет по Садыру Жапарову, потому что он брал на себя ответственность", - сказал политолог.

Он также говорит, что данная ситуация может быть выгодна оппозиции, но ее обвинить в этом трудно.

"В технических деталях произошедшего сбоя никто не разбирается кроме технических работников. И именно это лазейку, ахиллесову пяту, возможно и нащупала оппозиция. Поэтому, я считаю, что перевыборы сейчас в такой тяжелой обстановке как крайний случай, конечно, можно провести. Но опять-таки это ударит по бюджету страны и по позиции президента", - отметил он.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/410201
Теги:
выборы, парламент, Кыргызстан, Марс Сариев, ЦИК
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  