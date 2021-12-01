Шайлдабекова предложила сравнить протоколы наблюдателей с данными ЦИК

Ручной подсчет избирательных бюллетеней завершился. Об этом сегодня на пресс-конференции заявила председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова.

По ее словам, пока еще не введены данные протоколов со всех УИК на сервер.

"С каждой УИК поступает 23 протокола, каждый из которых надо внести в сервис - общее число избирателей и голосов за каждую партию", - пояснила Шайлдабекова.

В этой связи глава ЦИК призвала представителей проигравших партий сравнить итоги АСУ и ручного подсчета после получения информации со всех УИК.

"Почему в ручном подсчете появилась шестая партия? Выводы можно сделать только по итогам 100 процентов обработанных протоколов. Почему получается такая разница? К примеру, при ручном подсчете испорченные бюллетени могут признать действительными и учесть в пользу кандидата или партии", - отметила она.

Глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова также предложила сравнить протоколы наблюдателей с данными ЦИК.

"У наблюдателей есть на руках свои отчеты. Давайте сравним их с данными в системе ЦИК. Копии отчетов УИК по каждому участку отправлены в ЦИК, но это наши фотографии. Мы же сравним ваши с данными ЦИК. Если они не будут совпадать, то мы готовы аннулировать их по каждому участку", - сказала она.