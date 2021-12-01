Погода
$ 84.80 - 84.90
€ 95.00 - 96.50

Шайлдабекова предложила сравнить протоколы наблюдателей с данными ЦИК

195  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Ручной подсчет избирательных бюллетеней завершился. Об этом сегодня на пресс-конференции заявила председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова.

По ее словам, пока еще не введены данные протоколов со всех УИК на сервер.

"С каждой УИК поступает 23 протокола, каждый из которых надо внести в сервис - общее число избирателей и голосов за каждую партию", - пояснила Шайлдабекова.

В этой связи глава ЦИК призвала представителей проигравших партий сравнить итоги АСУ и ручного подсчета после получения информации со всех УИК.

"Почему в ручном подсчете появилась шестая партия? Выводы можно сделать только по итогам 100 процентов обработанных протоколов. Почему получается такая разница? К примеру, при ручном подсчете испорченные бюллетени могут признать действительными и учесть в пользу кандидата или партии", - отметила она.

Глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова также предложила сравнить протоколы наблюдателей с данными ЦИК.

"У наблюдателей есть на руках свои отчеты. Давайте сравним их с данными в системе ЦИК. Копии отчетов УИК по каждому участку отправлены в ЦИК, но это наши фотографии. Мы же сравним ваши с данными ЦИК. Если они не будут совпадать, то мы готовы аннулировать их по каждому участку", - сказала она.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/410204
Теги:
выборы, Кыргызстан, ЦИК
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  