Директор Центра урологии: Нас задушила "красная зона"

С директором Центра урологии при Нацгоспитале Акылбеком Усупбаевым мы договорились встретиться в понедельник в 14 часов, чтобы поговорить об изобретениях профессора, за что он получил золотую медаль Всемирной организации интеллектуальной собственности. Но дверь кабинета оказалась закрытой. "Он еще на операции", - сказали ожидавшие его больные.

- Пациентов очень много, в отделениях не бывает свободных мест, одних выписываем, других принимаем. Центр почти год не действовал полноценно: здесь была "красная зона", урологи работали инфекционистами. Службу раскидали по отделениям клиники Ахунбаева, которые и сами были переполнены.

И больным с урологическими патологиями, по сути, негде было лечиться. Центр - единственный в стране, где оказывают высококвалифицированную специализированную помощь. И в итоге произошло резкое увеличение случаев обострения хронических заболеваний. В первые дни работы центра у нас было не протолкнуться, так много людей нуждалось в нашей помощи. С тяжелым сердцем я смотрел на них. У многих болезнь зашла уже далеко, немало было тяжелых, которых надо срочно оперировать. Разумеется, результаты лечения уже далеко не те, которые могли бы быть, прооперируй мы человека полгода назад. Опухоль–то не ждет, когда коронавирус утихнет. Даже три–четыре месяца для нее уже большой срок. Многих было уже даже бессмысленно оперировать. И надо честно признать, что государство нарушило их право на охрану здоровья, не оказав им своевременно помощь, - считает член–корр Академии наук, профессор и замечательный хирург–уролог Акылбек Усупбаев. - Таким образом у пандемии оказалось гораздо больше жертв, и не только от коронавируса. Заболеваемость и смертность людей от других болезней тоже увеличились.

Чувствуется, такая ситуация болезненна и для вас самого. Вы поставили Минздрав в известность о сложившейся обстановке?

- Конечно, жаль людей, которым мы могли бы помочь своевременно. Перепрофилировать же специализированные клиники на борьбу с пандемией, даже хирургические и кардиологические отделения, пришлось от безысходности. Пандемия обострила давние проблемы кыргызского здравоохранения с доступностью медпомощи. Каждая так называемая оптимизация, проводимая постоянно меняющимися министрами, уничтожила многие преимущества прежней системы. Вот та бы, уверен, встретила коронавирус в полном боевом вооружении. А нынешней пришлось экстренно перепрофилировать стационары под "красные зоны", отказывая в помощи больным с другими диагнозами. Эта чрезвычайная ситуация была, на мой взгляд, ожидаемой. И, боюсь, может повториться, если не с ковидом, так с другой инфекцией.

Сейчас в стране, кажется, сложился консенсус, что оставлять нашу медицину в ее нынешнем виде недопустимо...

- Первым делом надо признать, что это не последняя инфекционная угроза. А потому надо строить современную инфекционную клинику. Нынешняя отлично работает, но ее возможности, как показала пандемия, ограничены.

Можно обратиться, наверное, за международной помощью, использовать механизм государственно–частного партнерства или какие–то другие. Но клиника необходима. Бесчеловечно спасать одних, делая других инвалидами или вообще доводя до летальных исходов из–за несвоевременного оказания медпомощи.

Прошло два года с начала пандемии, а вопрос так и не решается. Наспех поставленные контейнерные корпуса на территории Нацгоспиталя для больных с ковидом - это не выход. Зимой там холодно, летом - нечем дышать. Тем более стоят они рядом с жилым сектором.

В наш центр ежедневно обращаются 30–40 человек, причем мы дежурим круглосуточно и в экстренном порядке принимаем больных. И куда им обращаться, если центр снова закроют? Может, и жестко прозвучат мои слова: но это издевательство над своим народом.

В больнице, об открытии которой я говорю, можно будет лечить одновременно человека от той же пневмонии и при необходимости от почечных и сердечных патологий. Вирус усугубляет течение всех хронических заболеваний, снижает иммунитет и, наоборот, усиливает бактериальную флору. В организме наступает катастрофа, и больные погибают. А их можно спасти, если оказывать одновременную помощь. В нынешних условиях это невозможно.

Вы получили золотую медаль ВОИС за свои изобретения. Они, кстати, используются на практике?

- Некоторых методов и способов диагностики и лечения урологических больных до моих изобретений не было в мировой практике. Теперь они используются в разных клиниках ЦА, России, в том числе, конечно, и у нас. У меня пять совместных изобретений с коллегами из России и Казахстана.

Но даже все лучшие, самые современные технологии теряют смысл, если они недоступны. Как сделать медицинскую помощь доступной?

- Две задачи для любого здравоохранения первостепенны: качество и доступность. Эти две составляющие являются базисом во всей медицине. Да, быстро развернуть койки в той критической ситуации можно было только в медицинских организациях. Но важно же не повторять совершенных ошибок. Но, похоже, отлегло немного, и проблемы здравоохранения вновь отодвигаются.

Что касается качества лечения, то мы стараемся внедрять новые методы. Но если наше здравоохранение обеспечивается некачественными дешевыми препаратами, то о чем можно говорить?

Например, больница закупает антибиотик цефтриаксон по 15 сомов за флакон. Это однозначно какой–то самопальный препарат. Но принцип тендера остается неизменным - закупают самый дешевый. Так приобретаются и другие препараты, это очень серьезная проблема для нашего здравоохранения. Она уже не раз поднималась, но тем не менее порочная практика продолжается. Дешевые антибиотики не действуют, но мы продолжаем лечить ими. Если слово лечить вообще можно применить в данной ситуации. Нельзя, считаю, наобум назначать один и тот же антибиотик всем больным. Реакция организма на него у каждого разная. Кому–то он помогает, а кому–то нет. И состояние человека ухудшается. Особенно это опасно в послеоперационном периоде в случае каких–то осложнений.

И желательно, чтобы больные, перед тем как лечь в клинику, делали посевы на чувствительность к антибиотикам, чтобы каждый знал, какой препарат ему поможет. Считаю, что при госпитализации этот анализ должен быть у всех. Может быть, тогда удастся избежать поголовной антибиотикотерапии, когда один препарат назначают всем. Мы вместе с моим аспирантом провели исследование 1000 больных. И выяснилось, что антибиотики из имеющихся в наличии в больнице, которые мы назначали, 90 процентам больных не подходят. Людям требовались совершенно иные.

На мой взгляд, строительство многофункциональной инфекционной больницы и бактериальной лаборатории могут напрямую сказаться и на доступности медпомощи, и на ее качестве.