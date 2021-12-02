Кыргызстанцы участвуют в Международной молодёжной парламентской школе

Международная молодежная парламентская школа открылась в Санкт-Петербурге и будет работать с 30 ноября по 4 декабря. Ее слушателями стали более 40 студентов из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Узбекистана, Украины, Туркменистана и Сербии.

Все они, как сообщили в Межпарламентской Ассамблее (МПА) СНГ, обучаются в вузах на территории Содружества и являются победителями и призёрами II международной студенческой интернет-олимпиады "Избирательные системы стран мира". В ней приняли участие 1213 студентов из 107 вузов девяти государств, включая Кыргызстан.

Программа Международной молодежной парламентской школы реализуется в рамках проекта "Молодежный парламентаризм как основа устойчивого политического развития и партнерства стран СНГ", посвященного 30-летию создания Содружества Независимых Государств. В 2021 году проект получил поддержку Фонда президентских грантов Российской Федерации.

Организаторами школы выступают Международный институт мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств - участников МПА СНГ, Информационно-аналитический центр "Евразия-Поволжье" и факультет международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета.

Слушателей школы также приветствовала Декан факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета, доктор исторических наук, профессор Ирина Новикова. Она напомнила, что мероприятия проекта будут проходить в исторических стенах Таврического дворца – где зарождался парламентаризм – работала Государственная дума Российской империи, Учредительное собрание, принимались судьбоносные решения, а также на площадках Факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета – вуза, который по праву является одним из крупнейших интеллектуальных центров России.

"Главная цель школы - привлечение студентов из ведущих вузов СНГ для совместной работы над актуальной повесткой Содружества независимых Государств, реализация молодежного участия в развитии парламентаризма и партнерства на пространстве Содружества. Мы надеемся, что проект будет способствовать профессиональному росту молодых лидеров, которые получат возможность познакомиться с ведущими специалистами, исследованиями, установить дружеские связи со сверстниками из стран СНГ", - сказала декан факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета, доктор исторических наук, профессор Ирина Новикова.

Главным событием, согласно планам, станет Международная конференция "Электронное голосование: за и против", которая пройдет 2 декабря в формате научных дебатов. Команды будут состязаться в интеллектуальном споре, посвященном использованию цифровых технологий в избирательном процессе. По итогам конференции состоится тождественная церемония награждения участников дебатов.