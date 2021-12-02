В РФ считают важным сохранить открытость страны для мигрантов

Москва видит в сохранении доступа на российский рынок труда для граждан центральноазиатских республик инструмент борьбы с ростом экстремистских настроений в этих странах. Об этом заявил директор третьего департамента стран СНГ МИД РФ Александр Стерник в интервью "Интерфаксу".

Отвечая на вопрос о том, насколько велик риск идеологического вызревания экстремистских ячеек в Центральной Азии на фоне превращения Афганистана на плацдарм террористов, Старник отметил: "Почва для роста экстремистских настроений имеется везде, где существуют острые социальные и экономические проблемы. Ни один регион не является исключением. Радикальная пропаганда не знает границ, благодаря современным средствам связи. Для того, чтобы сократить ее "благодарную аудиторию", одних лишь усилий правоохранителей, конечно, недостаточно".

"Мы смотрим на эту задачу комплексно: через сохранение доступа трудоспособного населения стран региона к нашему рынку труда, развитие совместных проектов с новыми рабочими местами и иными эффектами, благоприятно влияющими на социально-экономическую обстановку в регионе", - пояснил директор департамента. - Благами такого сотрудничества в наибольшей степени пользуются наши партнеры по продвинутой экономической интеграции в рамках ЕАЭС – Казахстан и Киргизия. На небывалом подъеме у нас сегодня – инвестиционное и проектное сотрудничество с Узбекистаном.".

Стерник отметил, что Россия "очень привлекательна для учебы, работы и карьеры" среди граждан центральноазиатских республик.

"География, схожесть менталитета, связующая роль русского языка - тому подспорье. На протяжении десятилетий в нашей стране учатся и работают миллионы граждан государств Центральной Азии ежегодно. За этот период накоплен огромный опыт миграционного сотрудничества, сделаны ценные выводы как из положительных, так и отрицательных сторон такого сотрудничества", - добавил российский дипломат.

Ведь это, - продолжил он, – "улица с двусторонним движением". Трудящиеся мигранты помогают и нашей экономике. Мы заинтересованы в применении здесь новейших подходов, таких как, например, организованный, а не стихийный набор персонала для крупных объектов в России. Этой работой мы активно занимаемся в составе межведомственных групп".