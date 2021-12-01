В Москве пройдет очередное заседание Экономического совета СНГ

В Москве 2 декабря состоится 92-го заседания Экономического совета Содружества Независимых Государств. В его повестку включено полтора десятков вопросов по различным аспектам сотрудничества.

Заседание, по информации Исполкома СНГ, начнется с обмена мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия в рамках Содружества.

Затем будет обсуждены текст проекта Соглашения о свободной торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций государств СНГ, План первоочередных мероприятий по реализации Стратегии обеспечения информационной безопасности этих стран на период до 2030 года

Речь также пойдет о деятельности Координационного совета руководителей налоговых служб в 2016–2020 годах, о реализации Концепции сотрудничества в области химической промышленности, комплекса мер по развитию энергетического машиностроения, по развитию и стимулированию использования природного газа в качестве моторного топлива для транспортных средств.

Предстоит рассмотреть ряд других актуальных тем и также определиться с датой проведения следующего заседания Экономического совета СНГ.