По поручению президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова продолжаются расследования уголовных дел по делам "Дача-Су", выводу из-под национализации недвижимости на территории пансионата Аврора и июньским событиям, которые на данный момент находятся на стадии завершения. Об этом сообщает пресс-секретарь главы государства Эрбол Султанбаев.

"На сегодняшний день по факту коррупции при национализации объектов недвижимости на территории пансионата Аврора, в частности по участкам и коттеджам пансионатов "Аврора+", которые вывели из списка национализированного имущества и продали третьим лицам, задержаны двое фигурантов. По данным следствия, задержанные дают соответствующие показания.

По делу Дача-Су расследование находится на стадии завершения, в ближайшее время результаты будут обнародованы.

Расследование по июньским событиям продолжается и итоги скоро также станут известны общественности", - сообщил он.