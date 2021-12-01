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"По делу Дача-Су расследование находится на стадии завершения"

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- Бакыт Басарбек
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По поручению президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова продолжаются расследования уголовных дел по делам "Дача-Су", выводу из-под национализации недвижимости на территории пансионата Аврора и июньским событиям, которые на данный момент находятся на стадии завершения. Об этом сообщает пресс-секретарь главы государства Эрбол Султанбаев.

"На сегодняшний день по факту коррупции при национализации объектов недвижимости на территории пансионата Аврора, в частности по участкам и коттеджам пансионатов "Аврора+", которые вывели из списка национализированного имущества и продали третьим лицам, задержаны двое фигурантов. По данным следствия, задержанные дают соответствующие показания.

По делу Дача-Су расследование находится на стадии завершения, в ближайшее время результаты будут обнародованы.

Расследование по июньским событиям продолжается и итоги скоро также станут известны общественности", - сообщил он.


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URL: https://www.vb.kg/410215
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Садыр Жапаров, Кыргызстан, расследование
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