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В ОДКБ перейдут к долгосрочным антинаркотическим мерам

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- Евгений Денисенко
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Страны ОДКБ укрепят сотрудничество в антинаркотической области. Об этом шла речь на 23-м заседании Координационного совета руководителей компетентных органов по противодействию незаконному обороту наркотиков государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности.

Заседание прошло, как сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, под председательством статс-секретаря - заместителя министра внутренних дел России Игоря Зубова в режиме видеоконференцсвязи. Приняли участие представители компетентных органов Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, а также заместитель Генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков, заместитель директора Росфинмониторинга Олег Крылов.

Валерий Семериков выразил серьезную озабоченность заметным обострением в последнее время военно-политической обстановки в мире. "Налицо устойчивая тенденция роста напряженности в глобальном и региональном измерениях, в т.ч. в зоне ответственности нашей Организации, а накопленный конфликтный потенциал, вполне может спровоцировать силовой вариант разрешения конфликтов. На фоне напряженности возникшей в политической, военной, экономической и социальной областях, консолидировался международный терроризм, одним из источников финансирования которого являются наркотики и их незаконный оборот", - отметил генсек ОДКБ.

По словам Семерикова, крайне острой остается угроза афганского наркотрафика: "Есть серьезные и обоснованные опасения, что поток наркотиков на территорию наших государств не изменится, а возможно и увеличится...Сегодня с учетом обстановки в Афганистане, связанной с дезорганизованным выводом коалиционных сил НАТО из этой страны и захватом власти талибами, значительно возросла степень всесторонних вызовов и угроз, исходящих с территории этого государства"

Валерий Семериков также подчеркнул необходимость перехода от разовых мероприятий к системе долгосрочных мер в области антинаркотической деятельности, в том числе - по подрыву экономических основ наркобизнеса и профилактике немедицинского потребления наркотиков. Он отметил актуальность проведения заседаний Координационного совета с участием главных наркологов и специалистов в этой области из стран ОДКБ. И акцентировал внимание на подготовке специалистов в базовых учебных заведениях – Всероссийском научно-исследовательском институте МВД России и Сибирском юридическом институте МВД России в городе Красноярске.

Важным направлением работы Координационного совета, по мнению Семерикова, должно стать совершенствование взаимодействия с профильными структурами международных и региональных организаций. "Если мы, - сказал он, - внесем коррективы и задействуем в этой операции потенциал профильных структур ООН, ОБСЕ, СНГ, ШОС, объединим усилия, то думаю, что итоги этой операции будут более результативными, а сама операция востребованной в международных интересах".

Как считают участники совещания, Антинаркотическая стратегия государств ОДКБ на 2021-2025 годы создала дополнительные возможности для принятия комплекса мер, направленных на сокращение масштабов незаконного оборота и немедицинского потребления наркотиков, формирование системы эффективной защиты от их нелегального ввоза, на подрыв экономических основ наркобизнеса. На совещании подтверждена необходимость дальнейшего объединения усилий для противодействия незаконной наркоторговле с использованием телекоммуникационных технологий и пропаганде наркотиков в сети Интернет, подчеркнута важность постоянного мониторинга наркоситуации.


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URL: https://www.vb.kg/410216
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