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Кыргызстанцы стали победителями международного турнира по бальным танцам

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- Назгуль Абдыразакова
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27-28 ноября 2021 года в Казахстане г. Алматы прошел ежегодный Международный турнир по спортивным, бальным танцам " Вальс Осени – 2021". В турнире принимали участие спортсмены из Кыргызстана, Узбекистана и Казахстана. Об этом сообщил президент федерации танцевального спорта КР Сергей Титунин.

По его данным, пара Блинков Дмитрий и Мамбетова Асаль завоевали золотую медаль в категории молодежь латина.

Пара Чолпонбаев Говард и Нурланова Айбийке в категории молодежь завоевали серебро.

Пара Ли Михаил и Клещукова Софьяв стали обладателями бронзы и серебра.

Организатор турнира: ТСК MAGIC DANCE, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация Танцевального Спорта г. Алматы, - говорится в сообщении федерации.


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URL: https://www.vb.kg/410217
Теги:
Казахстан, спорт, танцы, турнир, Кыргызстан
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