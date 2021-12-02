Срок ипотечного кредитования увеличен с 15 до 25 лет

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Закон Кыргызской Республики "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О государственном ипотечном жилищном кредитовании", принятый Жогорку Кенешем 3 ноября 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба президента КР.

По их данным целью данного закона является повышение доступности жилья для граждан Кыргызской Республики.

Закон предусматривает, что условия предоставления ипотечного кредитования за счет средств инвесторов/международных доноров, регулируются международными соглашениями. Это значительно облегчит условия жилищного ипотечного кредитования в Кыргызской Республике. Законом также увеличивается срок ипотечного кредитования

с 15 до 25 лет, - говорится в сообщении пресс-службы.