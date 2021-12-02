Цели устойчивого развития – это своеобразный призыв к действию, исходящий от всех стран – бедных, богатых и среднеразвитых. Это призыв улучшить всеобщее благосостояние и защитить нашу планету.
В сентябре 2015 года на встрече высшего уровня по устойчивому развитию в Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке 193 государства-члена ООН официально приняли новую глобальную программу в области устойчивого развития – "Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года". Повестка включает 17 Целей устойчивого развития и 169 задач. Цели являются глобальными, но при этом учитывают особенности разных стран. Все цели взаимосвязаны, поэтому усилия по их достижению должны носить комплексный характер. Ликвидация бедности, например, связана с наращиванием экономического роста, образованием, здравоохранением, социальной защитой, трудоустройством, борьбой с изменением климата и защитой окружающей среды.
Цель 1: Ликвидация нищеты
Экономический рост должен носить инклюзивный характер с тем, чтобы обеспечивать устойчивые рабочие места и равенство.
Цель 2: Ликвидация голода
Продовольственный и сельскохозяйственный сектор предлагают ключевые решения для развития и являются центральным элементом борьбы с голодом и бедностью.
Цель 3: Хорошее здоровье и благополучие
Ключевой элемент устойчивого развития – обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте.
Цель 4: Качественное образование
Качественное образование – основа достойной жизни и устойчивого развития.
Цель 5: Гендерное равенство
Гендерное равенство является не только основным правом человека, но и необходимым условием мирного и устойчивого существования.
Цель 6: Чистая вода и санитария
Чистые и доступные водные ресурсы для всех – залог устойчивого мира.
Цель 7: Недорогая и чистая энергия для всех
Энергетика является ключевым фактором в решении современных проблем.
Цель 8: Достойная работа и экономический рост
Для ликвидации нищеты необходим пересмотр экономической и социальной политики.
Цель 9: Индустриализация, инновации и инфраструктура
Для достижения устойчивого развития крайне важны инвестиции в инфраструктуру.
Цель 10: Уменьшение неравенства
Уменьшить неравенство среди людей и стран.
Цель 11: Устойчивые города и населенные пункты
Инвестиции в развитие инфраструктуры помогут достичь устойчивого развития.
Цель 12: Ответственное потребление и производство
Устойчивое потребление и производство направлено на то, чтобы "делать больше и лучше меньшими средствами".
Цель 13: Борьба с изменением климата
Проблема изменения климата не знает границ и требует глобального решения.
Цель 14: Сохранение морских экосистем
Сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских ресурсов – элемент устойчивого развития.
Цель 15: Сохранение экосистем суши
Защита и восстановление экосистем суши и содействие их рациональному использованию помогут в достижении устойчивого развития.
Цель 16: Мир, правосудие и эффективные институты
Содействие построению миролюбивого и открытого общества в интересах устойчивого развития.
Цель 17: Партнерство в интересах устойчивого развития
Работа по достижению устойчивого развития невозможна без налаживания партнерских отношений на глобальном, региональном и местном уровнях.
Для обозначения этих целей используются специальные пиктограммы, известные практически всем, кто интересуется вопросами устойчивого развития, повесткой ООН и международными и национальными политиками в сфере экологии и социальной справедливости.
Несмотря на кажущуюся абстрактность и высокую обобщенность целей, каждая из них имеет сложную систему взаимоподчиненных концепций, идей и планов, которые раскрывают цель и определяют механизмы ее достижения. Есть конкретные планы по их достижению, которые отслеживаются с помощью специальных индикаторов, и каждые 10 лет результаты по странам и для всей планеты в целом представляются на саммитах по Устойчивому развитию.
Данный материал был подготовлен в рамках кыргызско-германско-швейцарской программы "Зеленая экономика и устойчивое развитие частного сектора в КР" имплементируемая GIZ.