Цели устойчивого развития – это своеобразный призыв к действию, исходящий от всех стран – бедных, богатых и среднеразвитых. Это призыв улучшить всеобщее благосостояние и защитить нашу планету.

В сентябре 2015 года на встрече высшего уровня по устойчивому развитию в Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке 193 государства-члена ООН официально приняли новую глобальную программу в области устойчивого развития – "Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года". Повестка включает 17 Целей устойчивого развития и 169 задач. Цели являются глобальными, но при этом учитывают особенности разных стран. Все цели взаимосвязаны, поэтому усилия по их достижению должны носить комплексный характер. Ликвидация бедности, например, связана с наращиванием экономического роста, образованием, здравоохранением, социальной защитой, трудоустройством, борьбой с изменением климата и защитой окружающей среды.

Давайте познакомимся с этими целями:

Цель 1: Ликвидация нищеты

Экономический рост должен носить инклюзивный характер с тем, чтобы обеспечивать устойчивые рабочие места и равенство.

Цель 2: Ликвидация голода

Продовольственный и сельскохозяйственный сектор предлагают ключевые решения для развития и являются центральным элементом борьбы с голодом и бедностью.

Цель 3: Хорошее здоровье и благополучие

Ключевой элемент устойчивого развития – обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте.

Цель 4: Качественное образование

Качественное образование – основа достойной жизни и устойчивого развития.

Цель 5: Гендерное равенство

Гендерное равенство является не только основным правом человека, но и необходимым условием мирного и устойчивого существования.

Цель 6: Чистая вода и санитария

Чистые и доступные водные ресурсы для всех – залог устойчивого мира.

Цель 7: Недорогая и чистая энергия для всех

Энергетика является ключевым фактором в решении современных проблем.

Цель 8: Достойная работа и экономический рост

Для ликвидации нищеты необходим пересмотр экономической и социальной политики.

Цель 9: Индустриализация, инновации и инфраструктура

Для достижения устойчивого развития крайне важны инвестиции в инфраструктуру.

Цель 10: Уменьшение неравенства

Уменьшить неравенство среди людей и стран.

Цель 11: Устойчивые города и населенные пункты

Инвестиции в развитие инфраструктуры помогут достичь устойчивого развития.

Цель 12: Ответственное потребление и производство

Устойчивое потребление и производство направлено на то, чтобы "делать больше и лучше меньшими средствами".

Цель 13: Борьба с изменением климата

Проблема изменения климата не знает границ и требует глобального решения.

Цель 14: Сохранение морских экосистем

Сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских ресурсов – элемент устойчивого развития.

Цель 15: Сохранение экосистем суши

Защита и восстановление экосистем суши и содействие их рациональному использованию помогут в достижении устойчивого развития.

Цель 16: Мир, правосудие и эффективные институты

Содействие построению миролюбивого и открытого общества в интересах устойчивого развития.

Цель 17: Партнерство в интересах устойчивого развития

Работа по достижению устойчивого развития невозможна без налаживания партнерских отношений на глобальном, региональном и местном уровнях.

Для обозначения этих целей используются специальные пиктограммы, известные практически всем, кто интересуется вопросами устойчивого развития, повесткой ООН и международными и национальными политиками в сфере экологии и социальной справедливости.

Несмотря на кажущуюся абстрактность и высокую обобщенность целей, каждая из них имеет сложную систему взаимоподчиненных концепций, идей и планов, которые раскрывают цель и определяют механизмы ее достижения. Есть конкретные планы по их достижению, которые отслеживаются с помощью специальных индикаторов, и каждые 10 лет результаты по странам и для всей планеты в целом представляются на саммитах по Устойчивому развитию.

Данный материал был подготовлен в рамках кыргызско-германско-швейцарской программы "Зеленая экономика и устойчивое развитие частного сектора в КР" имплементируемая GIZ.