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Абдулазим Курманов освобожден от должности замглавы ГКС КР

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- Назгуль Абдыразакова
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Абдулазим Курманов освобожден от должности заместителя главы Государственной кадровой службы КР. Об этом сообщает пресс-служба президента Кыргызской Республики.

По ее данным, глава государства подписал распоряжение, согласно которому в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 37 Закона Кыргызской Республики "О государственной гражданской службе и муниципальной службе" Курманов Абдулазим Айдарович освобожден от занимаемой должности заместителя директора Государственной кадровой службы Кыргызской Республики.


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URL: https://www.vb.kg/410224
Теги:
президент, Кыргызстан
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