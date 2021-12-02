Абдулазим Курманов освобожден от должности замглавы ГКС КР

Абдулазим Курманов освобожден от должности заместителя главы Государственной кадровой службы КР. Об этом сообщает пресс-служба президента Кыргызской Республики.

По ее данным, глава государства подписал распоряжение, согласно которому в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 37 Закона Кыргызской Республики "О государственной гражданской службе и муниципальной службе" Курманов Абдулазим Айдарович освобожден от занимаемой должности заместителя директора Государственной кадровой службы Кыргызской Республики.