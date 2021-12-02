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Украденный скот найден и возвращен владельцу

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- Назгуль Абдыразакова
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В Ыссык-Атинском районе задержан подозреваемый в краже скота. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, 3 ноября 2021 года в органы внутренних дел Ыссык-Атинского района с заявлением обратилась М.Н., 1973 года рождения о принятии мер в отношении неизвестных лиц, которые 25 октября текущего года из сарая заявительницы украли крупнорогатый скот в количестве 2-голов.

"Данный факт был зарегистрирован в ЕРП по признакам преступления предусмотренного статьей 200 (Кража) УК КР. В ходе принятых оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками СКМ ГУВД Чуйской области и ОВД Ыссык-Атинского района по подозрению в совершении данного преступления был задержан ранее судимый Б.Н., 1999 года рождения подозреваемый. В настоящее время задержанный водворен в ИВС ОВД Ыссык-Атинского района. При этом в ходе принятых мер сотрудниками милиции украденный вышеуказанный скот был обнаружен и передан хозяйке. Сотрудниками устанавливается причастность задержанного еще к другим аналогичным преступлениям связанных с кражей скота на территории Чуйской области. Досудебное производство продолжается, – говорится в сообщении ГУВД.


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URL: https://www.vb.kg/410229
Теги:
задержание, скотокрадство, Чуйская область
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