Погода
$ 84.76 - 84.90
€ 95.00 - 96.50

Как экономить на такси до 20%? Работающие лайфхаки кыргызстанских твиттерян

 0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Реальная экономия в такси – пользователи кыргызстанского сегмента Twitter делятся своими способами платить меньше в Яндекс.Такси.

Во-первых, интеграция Мобильного оператора О! с Яндекс Плюс – это сразу минус -10% в поездках по тарифам "Комфорт" и "Комфорт+". Если вы абонент О!, нужно просто скачать приложение Яндекс Go и активировать бесплатный период Яндекс Плюс командой *090# или в приложении "Мой О!".

Во-вторых, безналичный способ оплаты картой Visa добавит ещё -10% к скидке, как отмечает пользователь Dastan. Попробуйте и вы.

"Спасибо @NurTelecom, вы великолепны", - делится пользователь @altynai_d. А всё потому, что кроме скидки в такси, с Яндекс Плюс и О! 90 ДНЕЙ БЕСПЛАТНО вы получаете:

  1. Миллионы треков и подкастов в приложении Яндекс.Музыка;
  2. Фильмы и сериалы без рекламы в приложении Кинопоиск;
  3. + 10 ГБ дополнительного пространства на Яндекс.Диске.

Подписка доступна на всех тарифных планах. По окончании бесплатного периода стоимость единой подписки составит 179 сомов в месяц. Все подробности на yandex.o.kg.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/410230
Теги:
#O!, PR
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
НАВЕРХ  
НАЗАД  