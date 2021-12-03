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4 декабря в театре оперы и балета дают "Аиду" с участием звездных гостей

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- Анастасия Карелина
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4 декабря в Кыргызском театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева дают оперу "Аида". За дирижерским пультом в этот вечер будет маэстро Но Тэ Чол (Южная Корея), а партию Рамфиса исполнит солист Большого театра заслуженный артист России Павел Черных. Об этом сообщила руководитель литературно-драматической части театра Елена Мягкова.

Знаменитое произведение Джузеппе Верди любимо нашей публикой. Но на этот раз шедевр мировой классики заиграет новыми красками.

Дирижировать симфоническим оркестром театра предстоит маэстро из Южной Кореи Но Тэ Чол. О нашем госте известно следующее. Он с отличием окончил университет Донг-А в Пусане по классу композиции. Затем учился в Высшей школе музыки в Вюрцбурге (Германия), консерватории Антона Брукнера в Линце (Австрия), Венском университете музыки и исполнительского искусства. А завершил музыкальное образование маэстро в России – окончил аспирантуру Нижегородской государственной консерватории имени Глинки.

На счету дирижера более 500 концертов. Он сотрудничал почти со ста известными оркестрами разных стран мира, участвовал более чем в 20 престижных музыкальных фестивалях, среди которых Hantsville festival в Канаде, Гайдн-фестиваль в Венгрии, XXV Фестиваль "Московская осень". Сам Но Тэ Чол является генеральным директором фестиваля "Новая музыка" в Нижнем Новгороде. На протяжении многих лет маэстро успешно выступает в качестве оперного дирижера. В его репертуаре такие произведения, как "Риголетто", "Травиата", "Отелло", "Турандот", "Мадам Баттерфляй", "Летучая мышь" и другие.

Второй наш гость – Павел Черных. Голос этого артиста придает неповторимое звучание каждой партии. И бишкекчане сами смогут убедиться в этом уже в эту субботу.

Вместе с прославленными зарубежными артистами на сцену выйдут звезды кыргызской оперы: заслуженная артистка КР Гульнур Ниязбаева (Аида), народная артистка КР Асель Бекбаева (Амнерис), народный артист КР Сталбек Алмасбеков (Радамес), народный артист КР Бактыбек Ыбыкеев (Амонасро), Нурлан Суймоналиев (Царь), Ангелика Федорова (Жрица).


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URL: https://www.vb.kg/410231
Теги:
Южная Корея, Россия, опера, Театр оперы и балета
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