Погода
$ 84.76 - 84.90
€ 95.00 - 96.50

В селе Кара-Алма в сарае сгорели 1000 тюков сена, кукуруза и скот

229  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Пресс-центр МЧС сообщает, что вчера, 1 декабря, около 23 часов 50 минут поступила информация о том что горит крыша сарая расположенная в селе Кара-Алма Сузакского района.

На место происшествия был привлечен один пожарный расчет из ПСЧ №59. Пожар был локализован в час и 19 минут ночи и полностью потушен только сегодня утром в 8 часов 1 минуту.

В результате происшествия горел сарай площадью 192 квадратных метров. А также крупный и мелкий рогатый скот, 100 тюков сена и 600 связок кукурузного стебля.

Причина возникновения пожара выясняется.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/410234
Теги:
Джалал-Абадская область, пожар, МЧС
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  