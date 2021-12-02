В селе Кара-Алма в сарае сгорели 1000 тюков сена, кукуруза и скот

Пресс-центр МЧС сообщает, что вчера, 1 декабря, около 23 часов 50 минут поступила информация о том что горит крыша сарая расположенная в селе Кара-Алма Сузакского района.

На место происшествия был привлечен один пожарный расчет из ПСЧ №59. Пожар был локализован в час и 19 минут ночи и полностью потушен только сегодня утром в 8 часов 1 минуту.

В результате происшествия горел сарай площадью 192 квадратных метров. А также крупный и мелкий рогатый скот, 100 тюков сена и 600 связок кукурузного стебля.

Причина возникновения пожара выясняется.