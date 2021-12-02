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Кабинет министров узаконил 47,7 га земли для жителей Сокулукского района

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- Назгуль Абдыразакова
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В целях решения вопросов жителей, построивших индивидуальные жилые дома на территории ТЭЦ-2 города Бишкек, принято решение о трансформации земель, расположенных на территории Орокского айылного аймака Сокулукского района Чуйской области. Соответствующее решение подписал премьер-министр КР Акылбек Жапаров. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров КР.

По ее данным в соответствие с принятым решением трансформировано 47,7 га земель, находящихся в муниципальной собственности и расположенных на территории Орокского айылного аймака Сокулукского района Чуйской области.

Министерству финансов Кыргызской Республики поручено выделить из республиканского бюджета средства в размере 5 млн. сомов для разработки градостроительной документации на указанный земельный участок.

Отметим, что ранее Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров во время встречи с жителями жилого массива, образовавшегося возле ТЭЦ-2 в городе Бишкеке, поручил кабинету министров в ближайшее время узаконить данные земельные участки, - говорится в сообщении.


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URL: https://www.vb.kg/410238
Теги:
земельный участок, Чуйская область, Кабинет министров
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