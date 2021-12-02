Погода
$ 84.76 - 84.90
€ 95.00 - 96.50

Камчыбек Ташиев про выборы, Текебаева и границу

309  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев в интервью отечественному изданию ответил на ряд вопросов по ситуации вокруг парламентских выборов в Кыргызстане.

Камчыбек Кыдыршаевич, почему вы никак комментировали прошедшие выборы?

- Во-первых, мы следили за тем, чтобы выборы прошли честно и без нарушений. Вы сами смогли убедиться, что каких-либо существенных нарушений не было. Да, были попытки подкупа во время агитации, но все нарушители были привлечены к ответственности. То есть нами было сделано все возможное для проведения честных выборов.

Что вы можете сказать по поводу вчерашнего инцидента с Текебаевым?

- Конечно в нашей стране подобные преступления не должны оставаться безнаказанными. Все преступники понесут заслуженное наказание.

Многие политики, такие как Бектур Асанов, Бактыбек Калмаматов и другие клевещут на вас и президента. Почему вы никак не реагируете?

- Во-первых, президент и его команда управляют государством. Если они будут каждому отвечать, то так ни на что сил и времени не хватит. Во-вторых, за распространение недостоверной информации в нашей стране предусмотрена ответственность и, поэтому, когда время придет, они обязательно будут отвечать. В-третьих, я призываю этих и других политиков вести себя более сдержано.

Эти дни вас не видно было. Вас не было в Бишкеке?

- Последние 3-4 дня я занимался вопросами границы. Вы же знаете там опять стало напряженно. Вчера только переговоры в Кок-Таше закончились поздно ночью. Но ситуация сейчас под контролем, граница на замке.

Как думаете ситуация с выборами разрешится?

- Думаю, после того как будут собраны все протоколы и результаты ручного подсчета все станет на свои места. Дай бог, через 1-2 дня ЦИК даст всю информацию.

Есть ли вероятность, что в Кыргызстане начнутся беспорядки?

- Для этого нет никаких оснований. По этому поводу не должно быть никаких беспокойств.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/410241
Теги:
выборы, Кыргызстан, ГКНБ, Камчыбек Ташиев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  