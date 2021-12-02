Погода
$ 84.76 - 84.90
€ 95.00 - 96.50

В Бишкеке прошло награждение лучших спортсменов страны по итогам 2021 года

119  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Государственный секретарь Кыргызской Республики Суйунбек Касмамбетов 1 декабря принял участие в торжественной церемонии награждения лучших спортсменов года Sports Awards - 2021. Об этом сообщает пресс-служба президента КР.

На открытии мероприятия Суйунбек Касмамбетов выразил благодарность спортсменам, которые выступают на международных соревнованиях от имени Кыргызстана. "Слава нашим спортсменам, поднимающим флаг и представляющим наш народ. Государственный флаг Кыргызстана за границей поднимается в трех случаях: когда другую страну посещает президент, открывается посольство республики, а также когда побеждают спортсмены. Тогда звучит и гимн. Это очень ответственные и важные мероприятия. Сейчас в мире нас узнают благодаря вам", - сказал он.

Госсекретарь подчеркнул, что Кыргызстан прославили многие спортсмены, в том числе тяжелоатлет Каныбек Осмоналиев и боксер Орзубек Назаров.

Он напомнил, что только за один год отечественные спортсмены завоевали 400 медалей в различных видах спорта. "Я отдаю вам должное. Огромная благодарность за ваш труд", - сказал Суйунбек Касмамбетов и пожелал им здоровья, благополучия и успехов, - говорится в сообщении пресс-службы

Список лучших спортсменов Sports Awards-2021 по итогам онлайн-голосования и оценок экспертной комиссии:

• Лучший спортсмен по национальным видам спорта - Ынтымак Мурадил уулу (салбуурун)

• Лучший тренер по национальным видам спорта - Нурлан Молдакунов (салбуурун)

• Лучший спортсмен по паралимпийским видам спорта - Арстанбек Базаркулов (параатлетика)

• Лучший спортсмен по сурдлимпийским видам спорта - Илгиз Каналбек уулу (дзюдо)

• Лучший спортсмен среди ЛОВЗ по неолимпийским видам спорта - Болот Азамат уулу (пара армрестлинг)

• Лучший спортсмен по олимпийским видам спорта - Акжол Махмудов (греко-римская борьба)

• Лучшая спортсменка по олимпийским видам спорта - Айсулуу Тыныбекова (женская борьба)

• Лучший тренер по олимпийским видам спорта - Руслан Маджинов (вольная борьба)

• Лучший спортсмен по неолимпийским видам спорта - Бей-Барс Анарбеков (борьба на поясах)

• Лучшая спортсменка по неолимпийским видам спорта - Самара Абдумалик кызы (самбо)

• Лучший тренер по неолимпийским видам спорта - Азамат Казакбаев (самбо)

• Прорыв года - Эрназар Акматалиев (вольная борьба)

• Лучший боец по ММА - Алтынбек Мамашев

• Лучший улакчы - Нуржан Мелисбек уулу

На основе решения Оргкомитета:

• Специальный приз - Эдуард Кубатов

• Лучший меценат - Шаршенбек Абдыкеримов

• Премии Мурата Саралинова - Нурбек Изабеков и Азат Эркимбаев.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/410242
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  