В Бишкеке прошло награждение лучших спортсменов страны по итогам 2021 года

Государственный секретарь Кыргызской Республики Суйунбек Касмамбетов 1 декабря принял участие в торжественной церемонии награждения лучших спортсменов года Sports Awards - 2021. Об этом сообщает пресс-служба президента КР.

На открытии мероприятия Суйунбек Касмамбетов выразил благодарность спортсменам, которые выступают на международных соревнованиях от имени Кыргызстана. "Слава нашим спортсменам, поднимающим флаг и представляющим наш народ. Государственный флаг Кыргызстана за границей поднимается в трех случаях: когда другую страну посещает президент, открывается посольство республики, а также когда побеждают спортсмены. Тогда звучит и гимн. Это очень ответственные и важные мероприятия. Сейчас в мире нас узнают благодаря вам", - сказал он.

Госсекретарь подчеркнул, что Кыргызстан прославили многие спортсмены, в том числе тяжелоатлет Каныбек Осмоналиев и боксер Орзубек Назаров.

Он напомнил, что только за один год отечественные спортсмены завоевали 400 медалей в различных видах спорта. "Я отдаю вам должное. Огромная благодарность за ваш труд", - сказал Суйунбек Касмамбетов и пожелал им здоровья, благополучия и успехов, - говорится в сообщении пресс-службы

Список лучших спортсменов Sports Awards-2021 по итогам онлайн-голосования и оценок экспертной комиссии:

• Лучший спортсмен по национальным видам спорта - Ынтымак Мурадил уулу (салбуурун)

• Лучший тренер по национальным видам спорта - Нурлан Молдакунов (салбуурун)

• Лучший спортсмен по паралимпийским видам спорта - Арстанбек Базаркулов (параатлетика)

• Лучший спортсмен по сурдлимпийским видам спорта - Илгиз Каналбек уулу (дзюдо)

• Лучший спортсмен среди ЛОВЗ по неолимпийским видам спорта - Болот Азамат уулу (пара армрестлинг)

• Лучший спортсмен по олимпийским видам спорта - Акжол Махмудов (греко-римская борьба)

• Лучшая спортсменка по олимпийским видам спорта - Айсулуу Тыныбекова (женская борьба)

• Лучший тренер по олимпийским видам спорта - Руслан Маджинов (вольная борьба)

• Лучший спортсмен по неолимпийским видам спорта - Бей-Барс Анарбеков (борьба на поясах)

• Лучшая спортсменка по неолимпийским видам спорта - Самара Абдумалик кызы (самбо)

• Лучший тренер по неолимпийским видам спорта - Азамат Казакбаев (самбо)

• Прорыв года - Эрназар Акматалиев (вольная борьба)

• Лучший боец по ММА - Алтынбек Мамашев

• Лучший улакчы - Нуржан Мелисбек уулу

На основе решения Оргкомитета:

• Специальный приз - Эдуард Кубатов

• Лучший меценат - Шаршенбек Абдыкеримов

• Премии Мурата Саралинова - Нурбек Изабеков и Азат Эркимбаев.