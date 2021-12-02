ЕАБР понизил прогноз роста экономики КР на 2022 год. Из-за маловодья

По оценкам аналитиков Евразийского банка развития, рост ВВП КР в 2022 году составит 4,5 процента. По сравнению с предыдущим прогнозом оценка понижена.

"Маловодье оказало более выраженное, чем ожидалось, влияние на показатели сельского хозяйства, что привело к пересмотру оценок ВВП в 2021–2022 года. Мы полагаем, что негативные последствия продолжат сдерживать экономическую активность и в первой половине 2022 года. Слабая динамика инвестиций на фоне неопределенности может продолжить ограничивать экономическую активность", - говорится в макроэкономическом прогнозе ЕАБР.

Отмечено, что налогово-бюджетная политика приобретет более сдержанный характер. В 2022 года планируется снижение дефицита бюджета с 1,2 процента в 2021 года до 1,1 процента ВВП. Меры денежно-кредитного стимулирования будут постепенно сворачиваться, а приток денежных переводов положительным образом скажется на внутреннем потребительском спросе.

Эксперты банка предполагают, что производство на руднике Кумтор будет осуществляться согласно долгосрочным планам (анализ осуществлялся на основе данных Centerra Gold, 2021).

"Это обеспечит 1,2 процентных пункта роста ВВП в 2022 году. При этом данная предпосылка здесь и далее сопряжена с высокой степенью неопределенности", - уточняется в документе.

Инфляция на конец 2022 года замедлится до 7 процентов.

"Проинфляционные факторы со стороны мировых рынков энергоресурсов и зерна усилились в октябре 2021 года. Это обстоятельство замедлит динамику возврата инфляции к целевому ориентиру в 2022 года. Разрывы в цепях поставок продолжат оказывать повышательное давление на цены производителей в первой половине 2022 года. С учетом засухи в 2021 года можно ожидать весной - в начале лета 2022 года. временного повышения цен на плодоовощную продукцию. Замедлению инфляции будут способствовать ослабление давления на мировых рынках продовольствия и улучшение ситуации с мировыми логистическими цепочками. Возврат инфляции к целевому ориентиру прогнозируется в 2023 году", - говорится в прогнозе.

В среднесрочном периоде аналитики ЕАБР прогнозируют замедление темпов роста индекса потребительских цен. Это станет возможным в условиях стабильности номинального курса сома по отношению к доллару.

"Данный фактор будет определяющим, но его влияние отчасти компенсирует постепенное восстановление внутреннего спроса и доходов населения. Ситуация на мировых рынках продовольствия может оказать нейтральное влияние на динамику внутренних цен. Давление со стороны рынка нефти также ослабнет в среднесрочной перспективе. В результате инфляция в 2023 году сложится в пределах целевого ориентира", - считают эксперты.