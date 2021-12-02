У водителей троллейбусов столицы обновлены средства защиты

Бишкекское троллейбусное управление обновило средства защиты для оказания помощи пассажирам троллейбусов при непредвиденных обстоятельствах. Отделом закупки и снабжения предприятия закуплено порядка 200 огнетушителей, 240 диэлектрических перчаток и 150 автомобильных аптечек для оказания первой медицинской помощи. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города Ош.

По ее данным диэлектрические перчатки – средства индивидуальной защиты из полимеров с низкой электропроводимостью, которые предохраняют водителей троллейбусов от поражения электрическим током. Использование диэлектрических перчаток позволяет избежать трагедии, сохраняет здоровье и жизнь работников, - говорится в сообщении муниципалитета.