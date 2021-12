Завтра, 3 декабря, стартует фестиваль документальных фильмов "Бир Дуйно"

Открытый Международный фестиваль документальных фильмов по правам человека – главное событие для всех деятелей документального кино, экспертов, правозащитников, лидеров сообществ и простых граждан. В этом году он пройдет в пятнадцатый раз.

Тема фестиваля этого года - "Права человека в период рисков и бедствий".

Как отмечают организаторы, программа фестиваля разделена на тематические компоненты, каждый из которых состоит из 3-4 фильмов режиссеров-документалистов из разных стран.

Четвертого декабря показ фильмов пройдет под темой "Права женщин и детей", где будут представлены фильмы из Бельгии, Швеции, Афганистана, США, Египта, Дании, Германии и Кыргызстана.

В этот день бишкекчане и гости столицы смогут посмотреть фильм "Девочка, ослик, школа" режиссера из нашей страны Данияра Абдыкеримова. Это история о маленькой девочке по имени Фатима, которая живет далеко в горах и каждый день добирается до школы на маленьком ослике.

А также будет представлена картина "Жаныртуу" ("Обновление") Виктории Архангельской, режиссера из нашей страны. В нем рассказывается о Светлане Домашовой. У ее дочери Елены ментальная инвалидность. И чтобы помочь своему ребенку и таким же детям, Светлана вместе с другими родителями создала фонд "Жаныртуу".

В этом году было подано 45 заявок на участие в фестивале, организационный комитет определил самые лучшие фильмы для показа в конкурсной программе, куда вошли 23 фильма.

Фильмы на тему "Доступ к правосудию" покажут 5 декабря. Зрители смогут посмотреть работы режиссеров из Конго, Франции, Кыргызстана.

Шестого декабря показ посвящается теме "Права человека в период рисков и конфликтов", будут представлены картины из Канады, Кыргызстана, России.

Права людей с инвалидностью представлены фильмами из России, Кыргызстана.

Девятого декабря состоится церемония закрытия фестиваля и награждение победителей. По итогам просмотра всех фильмов жюри определит обладателя Гран-при и распределит специальные награды среди участников.

Координатор фестиваля Лира Асылбек рассказала, что в этом году фильмы демонстрируются в кинотеатре "Бродвей". Период пандемии наложил свой отпечаток. В прошлом году фестиваль проходил в офлайн-формате, а в этом после дискуссий и обсуждений решено было провести его в онлайн-формате.

"В этом году на фестиваль приедут эксперты из разных стран: режиссеры, правозащитники. Это будет удивительная площадка для обмена мнениями, дискуссий и обсуждения тех рисков и вызовов, которые сегодня существуют и стоят перед нами.

Для нас большая честь, что в этом году почетным президентом нашего фестиваля станет народная артистка КР Айтурган Темирова. Также у нас великолепный состав жюри, в который входят как известные документалисты, так и правозащитники", - сказала Лира Асылбекова.

Она также отметила, что в этом году фестивальная программа необычайно интересная: организаторы смогли получить заявки и фильмы, которые уже стали известными и получили награды на других крупнейших кинофестивалях. Это такие фильмы, как, например, "Тягай как девчонка".

Мурат Карыпов, координатор правозащитного движения "Бир Дуйно-Кыргызстан", отметил, что одна из ключевых особенностей фестиваля этого года в том, что будут проведены интересные дискуссионные экспертные лаборатории. Площадки соберут экспертов, специалистов в сфере прав человека, чтобы обсудить текущую ситуацию по ряду значимых направлений, таких как право на доступ к информации, соблюдение прав лиц с инвалидностью, экологические вопросы. Отдельное внимание - вопросам соблюдения трудовых прав на территории стран Центральной Азии, и в Кыргызстане в частности.

Фестиваль проводится правозащитным движением "Бир Дуйно – Кыргызстан" при поддержке посольства Швейцарии в КР совместно с сетями солидарности Women Learning Partnership, International Federation for Human Rights, The Civic Solidarity Platform, Forum-Asia, The Global Network of Civil Society Organizations for Disaster Reduction, International Catholic Child Bureau.