В Бишкеке пройдет открытый чемпионат по таэквондо

4 декабря во дворце спорта имени Кожомкула пройдет открытый чемпионат города Бишкек по Всемирному таэквондо. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

"В чемпионате примут участие все команды города Бишкека, а также спортсмены с Чуйской, Ошской и Баткенской областей, Казахстана и Узбекистана.Организатором мероприятия выступает управление физической культуры и спорта мэрии города Бишкек совместно с академией таэквондо КР.

Начало соревнований: в 09:00 часов, официальная церемония открытия состоится в 13:00 часов", - говорится в сообщении мэрии.