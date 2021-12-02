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В Бишкеке пройдет открытый чемпионат по таэквондо

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- Назгуль Абдыразакова
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4 декабря во дворце спорта имени Кожомкула пройдет открытый чемпионат города Бишкек по Всемирному таэквондо. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

"В чемпионате примут участие все команды города Бишкека, а также спортсмены с Чуйской, Ошской и Баткенской областей, Казахстана и Узбекистана.Организатором мероприятия выступает управление физической культуры и спорта мэрии города Бишкек совместно с академией таэквондо КР.

Начало соревнований: в 09:00 часов, официальная церемония открытия состоится в 13:00 часов", - говорится в сообщении мэрии.


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URL: https://www.vb.kg/410260
Теги:
спорт, таэквондо, Бишкек, Соревнования
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