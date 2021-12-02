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Арзыбек Кожошев рассказал о приоритетах КР в экономических проектах

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- Александра Василькова
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Кыргызстан выходит из зоны политической турбулентности и готов заниматься только экономическими проектами. Такое заявление сделал сегодня, 2 декабря, первый заместитель председателя кабинета министров Арзыбек Кожошев на II Евразийском конгрессе.

Он отметил, что парламентские выборы 28 ноября 2021 года прошли открыто и прозрачно, что отметили все наблюдатели. И теперь страна будет заниматься только экономическими проектами.

"Уже принята стратегия развития республики на ближайшие пять лет, в которой одним из приоритетов отмечено развитие энергетики. Кыргызстан обладает большими водно-энергетическими запасами. В стране более 200 рек. Но сегодня мы используем только десять процентов от потенциала. В этом направлении мы будем проводить большую работу", - сказал Кожошев.

Он сообщил, что власти обозначили четыре приоритетных направления инфраструктурных проектов:

  1. внедрение цифровых технологий;
  2. расширение масштабов зеленой экономики;
  3. развитие транспортно-логистической инфраструктуры;
  4. усиление научно-исследовательского потенциала.

"Мы хотим перед началом проектов разрабатывать к ним научное обоснование", - рассказал первый зампред кабмина.

Арзыбек Кожошев сообщил также о том, что КР собирается встраиваться в проект "Евразийский агроэкспресс", презентованный в июле 2021 года АО "РЖД Логистика". Этот проект призван обеспечить ускоренную доставку сельскохозяйственной продукции из Беларуси, Казахстана и России в Китай и Узбекистан.


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URL: https://www.vb.kg/410262
Теги:
Арзыбек Кожошев, ЕАБР, Кыргызстан, экономика
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