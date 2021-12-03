У Адилета "поломался" ген. Очень надо починить

Три года назад в жизнь Адилета Садыкова вошла долгожданная радость - сын родился. А через несколько дней у мужчины диагностировали редкое и страшное заболевание.

Пароксизмальная ночная гемаглабинурия - так называется болезнь, проявления которой Адилет списывал на хронический недосып. Он вдруг стал бледным, как стена, уставал уже с утра, все время хотел прилечь. Родители забили тревогу - иди к врачу! Первый же анализ крови показал, что в организме идет сильный сбой в кроветворной системе.

Врачи объяснили пациенту, что у него "сломался" один из генов, вызвав заболевание системы кроветворения. Мутация вызывает дефицит белка в гемопоэтических стволовых клетках, и они уже не могут выполнять свою кроветворную функцию. У больных начинается гемолитическая анемия, костномозговая недостаточность и тромбозы.

Сейчас Адилета лечат высокотоксичными медикаментами, но они дают кратковременный результат. Мужчина едва дотягивает до очередной ежемесячной госпитализации.

- Еду на "ремонт", - шутит он, скрывая от близких, насколько тяжело это ему дается. Но сейчас болезнь вступила в стадию, когда помочь может только трансплантация костного мозга. Она позволит "перезапустить" кроветворную систему и полностью вылечить Адилета.

Самым доступным и надежным вариантом оказалось лечение в Научном центре трансплантологии в Новосибирске. Но его стоимость - сорок тысяч долларов, еще пятнадцать нужно на послеоперационную терапию, без которой все усилия пойдут прахом.

Таких денег у Адилета и его родных нет. Мужчина и сейчас работает, ведь нужно кормить семью - у него уже двое ребятишек, скоро должен родиться третий. Но он никак не решался попросить у людей помощи. Считал, что это он должен помогать своей стране, а не она - ему. Так и объяснил гематологу свой отказ от публичного сбора. Врач счел этот аргумент несостоятельным и попросил помощи для своего пациента у друзей и знакомых. "Он не должен умереть, ему всего 27!" - считает медик. Он оказался прав - люди откликнулись, стали присылать средства! Но, главное, Адилет убедился, что в такой просьбе нет ничего зазорного - он не на новую машину деньги просит у людей, а на сохранение жизни.

- Уже собрано сорок тысяч долларов, но еще без пятнадцати тысяч врачи даже не начнут подготовку к операции. Потому что после нее я буду полгода жить в стерильном боксе, ведь иммунитет полностью убьют химиотерапией. Сама операция несложная, проходит, как обычная капельница. А вот сохранить ее результат - саперская врачебная работа. Мы сделали генотипирование сестер на донорство, к счастью, обе полностью подходят. Просить о помощи незнакомых людей нелегко, но у меня почти не осталось друзей, у кого я бы не просил. Они помогли, но этого мало, - признается Адилет.

Сколько вы готовы отдать сейчас за ту радость, которую испытаете позже, прочитав об Адилете новость: "Операция прошла успешно. Он возвращается, чтобы жить". Сто, двести, пятьсот сомов? Сейчас важна любая сумма, как и всегда, когда мы вместе заполняем чью–то копилку жизни.

Помочь Адилету просто:

пополнить счет электронного кошелька ЭЛСОМ 0772117753 (можно сделать практически в любом платежном терминале);

перечислить деньги на банковские карты:

Оптима: 4169585343598156

Банк Кыргызстан: 4177490100136474

Элкарт: 9417019947485957

связаться с Адилетом и передать помощь лично.

Его телефон: 0(772)117–753.